18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
11 лютого 2026, 01:35

Співачка Надя Дорофєєва переносить концерти через стан здоров'я

11 лютого 2026, 01:35
Фото з відкритих джерел
Співачка Надя Дорофєєва повідомила про погіршення стану здоров'я. Через це артистка вимушена переносити виступи

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

14 лютого у Варшаві повинен був відбутися концерт співачки Наді Дорофєєвої. Проте артистка вимушена перенести виступ. Причиною став її стан здоров'я.

"Варшаво, друзі, ми вимушені перенести мій концерт 14 лютого на 28 березня через погіршення мого стану здоров'я. Мені дуже шкода, але поки що я відновлююся трошки довше, ніж планувала, і лікарі досі забороняють мені будь-які активні фізичні навантаження", - повідомила співачка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповідала, які подарунки дарують їй шанувальники. За її словами, серед цих подарунків багато несподіваного. Наприклад, очищувач для пупка.

шоу-бизнес
"Вільніше дихається": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чи хоче повертатися жити в Україну
09 лютого 2026, 23:20
"Життя покаже": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чому вона не квапиться мати стосунки
09 лютого 2026, 21:40
Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Співачка TAYANNA через стрес опинилась у лікаря - що сталось
11 лютого 2026, 00:55
Співак DREVO заручився: наречена показала, як виглядає обручка
11 лютого 2026, 00:35
Україна експортувала понад 50,5 тис. тонн меду: які країни купували найчастіше
10 лютого 2026, 23:55
Майже 700 гривень: ціни на каву в Україні стають космічними
10 лютого 2026, 23:35
В Україні дозволили примусову евакуацію дітей без згоди батьків
10 лютого 2026, 22:51
Зеленський дозволив служити чоловікам 60+
10 лютого 2026, 22:05
Заробив мільйони: на Житомирщині чоловік крав електроенергію для "майнінгу"
10 лютого 2026, 21:40
Квартира була зачинена: в Кривому Розі в пожежі загинули малюки - судити будуть матір
10 лютого 2026, 21:20
У Харкові чиновники "торгували" бронюванням від мобілізації
10 лютого 2026, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
