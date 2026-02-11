Співачка Надя Дорофєєва переносить концерти через стан здоров'я

Фото з відкритих джерел

Співачка Надя Дорофєєва повідомила про погіршення стану здоров'я. Через це артистка вимушена переносити виступи

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

14 лютого у Варшаві повинен був відбутися концерт співачки Наді Дорофєєвої. Проте артистка вимушена перенести виступ. Причиною став її стан здоров'я.

"Варшаво, друзі, ми вимушені перенести мій концерт 14 лютого на 28 березня через погіршення мого стану здоров'я. Мені дуже шкода, але поки що я відновлююся трошки довше, ніж планувала, і лікарі досі забороняють мені будь-які активні фізичні навантаження", - повідомила співачка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповідала, які подарунки дарують їй шанувальники. За її словами, серед цих подарунків багато несподіваного. Наприклад, очищувач для пупка.