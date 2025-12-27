12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
10:14  27 декабря
Россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области
09:59  27 декабря
В Запорожской области погиб командир известного подразделения
27 декабря 2025, 13:35

Зеленский вылетел в США на переговоры с Трампом

27 декабря 2025, 13:35
иллюстративное фото: из открытых источников
Владимир Зеленский вылетел на переговоры с Дональдом Трампом, которые пройдут в это воскресенье

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

"Да, сейчас мы в самолете по пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни", – сообщил Зеленский.

Как сообщалось, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Зеленский заявил, что готов вынести мирный план на референдум при условии 60 дней перемирия. По его словам, референдум станет ключевым инструментом для граждан, чтобы высказать свою позицию по поводу будущего страны.

