Журналисты узнали, что Зеленский хочет обсудить на встрече с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом устранить ключевые разногласия по мирному соглашению
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание пишет, что Зеленский настаивал на встрече с Трампом для устранения разногласий по проекту соглашения из 20 пунктов и других элементов мирного договора, обсуждаемых между США и Украиной. В частности, речь идет о территориях Донецкой и Луганской областей.
В то же время CNN сообщает, что европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.
Как сообщалось, Трамп и Зеленский могут встретиться в штате Флорида в конце декабря. Встреча лидеров США и Украины может состояться в воскресенье, 28 декабря.