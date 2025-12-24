16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
14:55  24 грудня
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 17:12

Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ атакувати енергетику України

24 грудня 2025, 17:12
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська розвідка фіксує збільшення зв'язків РФ із КНР. Зокрема китайські компанії можуть надавати російській армії космічні розвіддані

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

"Фіксуємо збільшення зв'язків Росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики", – зазначив президент.

На думку Зеленського такі дії Піднебесної дозволяють Кремлю затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними.

Водночас Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні протистояти збройній агресії РФ.

Раніше Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни. Зокрема документ зачіпає такі чутливі питання, як суверенітет, Донбас і гарантії безпеки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розвіддані Китай РФ війна Володимир Зеленський
Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів
24 грудня 2025, 12:33
Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського
24 грудня 2025, 10:56
Українські оборонці знешкодили ще майже 1100 окупантів та 45 ворожих артсистем
24 грудня 2025, 07:14
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 16:44
Питання для всеукраїнського референдуму – затвердження дорожньої карти мирного врегулювання
24 грудня 2025, 16:35
На Полтавщині іномарка вилетіла в кювет: водій загинув на місці
24 грудня 2025, 16:10
По 15-20 годин без світла: майбутня зима буде найважчою за увесь час повномасштабної війни
24 грудня 2025, 15:59
На Прикарпатті троє дітей отруїлись чадним газом через електрогенератор
24 грудня 2025, 15:45
Чому всі говорять про мир вже найближчі дні, тижні, а перемирʼя не видно жодного
24 грудня 2025, 15:33
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
24 грудня 2025, 14:55
Інститут масової інформації назвав найкращих журналістів 2025 року
24 грудня 2025, 14:47
На Закарпатті медик "продав" інвалідність за 500 доларів
24 грудня 2025, 14:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »