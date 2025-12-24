Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ атакувати енергетику України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

"Фіксуємо збільшення зв'язків Росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики", – зазначив президент.

На думку Зеленського такі дії Піднебесної дозволяють Кремлю затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними.

Водночас Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні протистояти збройній агресії РФ.

