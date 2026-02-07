РФ здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни атакували Україну великою кількістю БпЛА та ракетами. Основна ціль – об'єкти енергетики та інфраструктури. Під ударом був захід, але вибухи та пошкодження є й в інших областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Зазначається, що внаслідок завданих ворогом пошкоджень – у більшості регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Наразі атака ще триває. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Раніше повідомлялось, що 7 лютого у всіх регіонах України протягом всієї доби застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.