В Україні запровадили аварійні відключення світла через атаку РФ, влада просить допомогу від Польщі
РФ здійснила чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
За його словами, ворог вдарив також по генерації. Зокрема Бурштинській та Добротвірській ТЕС.
"Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях – спеціальні графіки аварійних відключень. Атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація", – йдеться у повідомленні.
Укренерго відправило запит на аварійну допомогу від Польщі.
Як повідомлялось, уночі та вранці 7 лютого армія РФ здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. В багатьох регіонах запровадженні відключення світла.