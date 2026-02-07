В Україні запровадили аварійні відключення світла через атаку РФ, влада просить допомогу від Польщі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ здійснила чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

За його словами, ворог вдарив також по генерації. Зокрема Бурштинській та Добротвірській ТЕС.

"Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях – спеціальні графіки аварійних відключень. Атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація", – йдеться у повідомленні.

Укренерго відправило запит на аварійну допомогу від Польщі.

Як повідомлялось, уночі та вранці 7 лютого армія РФ здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. В багатьох регіонах запровадженні відключення світла.