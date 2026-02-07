На Київщині горять склади "Рошен" через атаку РФ

фото: ДСНС

У Київській області триває ліквідація пожежі у складському приміщенні «Рошен»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу.

Наразі триває гасіння пожежі.

Як повідомлялось, вранці 7 лютого РФ здійснила чергову масовану атаку на об’єкти інфраструктури та енергосистеми України. Росіяни застосували ударні дрони та ракети.