У Рівненській області внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час російської атаки на 7 лютого на Рівненщині зафіксували влучання у багатоквартирний житловий будинок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Рівненську ОВА.

За попередньою інформацією керівника Рівненської ОВА Олександра Коваля, двоє людей отримали поранення.

Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням.

Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Як повідомлялось, 7 лютого в Рівному після атаки РФ виникла масштабна пожежа. Місто перебувало під атакою ворожих дронів.