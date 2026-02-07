На Волині через російський обстріл спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури
У Волинській області пізно ввечері 6 лютого внаслідок російського обстрілу виникла пожежа на об’єкті інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
На місці ліквідації пожежі працювали 30 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомлялось, на Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік. Ймовірною причиною трагедії стала несправність пічного опалення.
