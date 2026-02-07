16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
07 лютого 2026, 09:13

Єрмак намагається елементарно зберегтися

07 лютого 2026, 09:13
Читайте также на русском языке
Не поділяю загальної ейфорії, що Єрмака спалили на гарячому. Людина намагається елементарно зберегтися
Не поділяю загальної ейфорії, що Єрмака спалили на гарячому. Людина намагається елементарно зберегтися
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Було очевидно, що Андрій Борисович, який вибудовував впродовж пʼяти останніх років жорстку вертикаль влади (вгадуючи бажання першої особи), намагатиметься і надалі продовжувати використовувати всю свою колишню орбіту, щоб зберігати вплив на процеси. Це якраз зрозуміло. Особливо досі зберігаючи симпатію Зеленського.

З часом ця тяглість пройде. Бо люди є люди, і вони орієнтуватимуться на тих, хто ними безпосередньо керує. Колишнє начальство, звісно, є авторитетним, проте, не функціональним – це вже не начальство. Бродіння в ОП лише починається. І під Буданова присягають ті, хто ще вчора вважався "рукою Єрмака". Се ля ві.

Інше питання, що Єрмак зараз, як заскочений пацюк, намагається хоч десь дьоргати за ниточки. І зустрічається в якихось незрозумілих офісах та підвалах Палацу спорту, що більше схожі на притони. Але це вже питання конспірології і смаку.

Точно не таким своє майбутнє бачив Андрій Борисович. А попереду ж ще багато-багато запитань до нього. Та й не тільки до нього. Уже в нинішньому оточенні Президента є кому ставити запитання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак політика Україна скандал
Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення
06 лютого 2026, 19:57
Радник Зеленського Камишин підтримує зв'язок з Єрмаком, але не пам'ятає деталей зустрічей – УП
06 лютого 2026, 14:56
Зеленський і Буданов зростають, Залужний падає: свіжі президентські рейтинги
04 лютого 2026, 17:39
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31
Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59
У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25
На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06
Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59
Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »