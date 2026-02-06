Стало відомо, скільки людей досі перебувають у Куп'янську, де точаться вуличні бої

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Куп’янській громаді залишилися більше тисячі жителів, але з ними немає зв'язку

Як передає RegioNews, про це Укрінформу повідомив голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

"За нашою статистикою, більше тисячі людей залишаються у Куп’янській громаді, але, на жаль, з ними зв’язок повністю відсутній. Єдині, хто може допомогти їм з евакуацією, це наші Сили оборони", – зазначив Беседін.

За його словами, безпекова ситуація у громаді вкрай складна, обстріли не припиняються, однак, наголосив посадовець, уся територія перебуває під контролем ЗСУ.

Раніше українські військові оприлюднили світлини зруйнованого російськими загарбниками міста Куп'янськ Харківської області, яке ворог намагався захопити.