Знищення окупантів продовжується. У Генштабі ЗСУ оновили дані втрат армії РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб.

Росія у війні з Україною станом на 7 лютого втратила:

особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб;

танків – 11 650 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од;

артилерійських систем – 37 036 (+22) од;

РСЗВ – 1 637 (+0) од;

засоби ППО – 1 295 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од;

крилаті ракети – 4 245 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од;

спеціальна техніка – 4 064 (+1) од.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні показало, що втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн.