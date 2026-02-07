Знищення окупантів продовжується. У Генштабі ЗСУ оновили дані втрат армії РФ
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати армії РФ станом на ранок суботи, 7 лютого
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб.
Росія у війні з Україною станом на 7 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб;
- танків – 11 650 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од;
- артилерійських систем – 37 036 (+22) од;
- РСЗВ – 1 637 (+0) од;
- засоби ППО – 1 295 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од;
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од;
- спеціальна техніка – 4 064 (+1) од.
Нагадаємо, нещодавнє дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні показало, що втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн.
07 лютого 2026, 13:26
