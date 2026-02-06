На Полтавщині ввечері стався землетрус

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Моя Полтава.

Як зазначається, 6 лютого о 19:46 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Поштовхи зафіксували на глибині 9 км.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних.

Нагадаємо, влітку 2025 року на Полтавщині стався землетрус магнітудою 2,9 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався на глибині понад 7 кілометрів.