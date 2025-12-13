Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 грудня ворог завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Одещина

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 495-ти засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів. Серед них:

465 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів), близько 270 із них – "шахеди";

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

16 крилатих ракет Калібр.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 12:00 сили ППО знищили або подавили 430 повітряних цілей:

417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

4 крилаті ракети Іскандер-К;

9 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних дронів на 18-ти локаціях, падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються).

Нагадаємо, 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.