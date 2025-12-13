Фото: korrespondent.net

Уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов'язків. Рішення забезпечує одноразову допомогу через Держкомтелерадіо

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Ця програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік. Першу виплату здійснять батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", – зазначила Свириденко.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці.

Нагадаємо, Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. Лише у квітні 2024 року РФ вперше підтвердила, що утримує її. Рощина померла у жовтні 2024 року під час етапування з Таганрогу до Москви, але її тіло не було повернене Україні протягом кількох місяців.