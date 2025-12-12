Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі.

"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора", – написав він.

При цьому Кравченко заявив, що знає кожного, хто працює зараз проти нього і прокуратури як інституції.

"Можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче", – пригрозив генпрокурор.

Раніше журналіст Василь Крутчак повідомив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко нібито подав заяву про відставку. Згодом в Офісі Генпрокурора спростували чутки про відставку Кравченка.