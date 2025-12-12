12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 14:58

Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців

12 грудня 2025, 14:58
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Руслан Кравченко продовжує виконувати обов’язки Генерального прокурора

Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі.

"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора", – написав він.

При цьому Кравченко заявив, що знає кожного, хто працює зараз проти нього і прокуратури як інституції.

"Можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче", – пригрозив генпрокурор.

Раніше журналіст Василь Крутчак повідомив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко нібито подав заяву про відставку. Згодом в Офісі Генпрокурора спростували чутки про відставку Кравченка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
генпрокурор Руслан Кравченко політика Україна Офіс генпрокурора
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Україна може отримати нового генпрокурора
12 грудня 2025, 13:25
Стало відомо, хто стане новим головою партії "Слуга народу"
12 грудня 2025, 13:10
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 15:11
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »