Ілюстративне фото: pixabay

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури станом на ранок 8 грудня без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в ніч на 8 грудня РФ атакувала Україну 149-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 131 ворожий дрон.