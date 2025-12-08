12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
08 грудня 2025, 10:47

Через удари РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 5 областях – Міненерго

08 грудня 2025, 10:47
Ілюстративне фото: pixabay
Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури станом на ранок 8 грудня без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в ніч на 8 грудня РФ атакувала Україну 149-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 131 ворожий дрон.

Україна війна обстріли енергосистема знеструмлення енергооб'єкти
