На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: загинув один з водіїв

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобіль Ford під керуванням 20-річної керманички та "ВАЗ", яким керував 51-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водій "ВАЗу" загинув, його 52-річну пасажирку госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

