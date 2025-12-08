На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: загинув один з водіїв

На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
ДТП сталася 6 грудня близько 11:05 поблизу села Гнатівка Гайсинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися автомобіль Ford під керуванням 20-річної керманички та "ВАЗ", яким керував 51-річний чоловік.
Внаслідок ДТП водій "ВАЗу" загинув, його 52-річну пасажирку госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, 6 грудня у Запоріжжі авто розтрощило від зіткнення з електоопорою. Водій загинув на місці, а його пасажир отримав травми.
