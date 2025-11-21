Фото: з відкритих джерел

Про це російський президент Володимир Путін заявив в прямому ефірі "Росія 24", передає RegioNews.

Росія отримала від США мирний план, що складається з 28 пунктів, який потенційно може стати основою для угоди з Україною.

За його словами, Москва готова до мирних переговорів, але для цього необхідно детально обговорити всі положення запропонованого документа. Він наголосив на важливості предметного підходу до аналізу кожного пункту плану.

Під час зустрічі в Анкориджі Росія погодилася проявити гнучкість у підході до врегулювання конфлікту в Україні. Сторони обговорювали можливі механізми, які дозволять просуватися у переговорах, зберігаючи основні інтереси кожної зі сторін.

Фахівці відзначають, що подальші переговори вимагатимуть комплексного обговорення всіх аспектів плану, включно з безпековими гарантіями, територіальними питаннями та міжнародною кооперацією. Водночас конкретні терміни та формат майбутніх консультацій наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, Дональд Трамп назвав День подяки 27 листопада "вдалим моментом" для погодження мирної угоди з 28 пунктів, яка передбачає створення "Ради миру" під його особистим керівництвом.

Раніше повідомлялося, Україна та ключові європейські лідери – Мерц, Макрон і Стармер – категорично відхилили центральні положення "мирного плану" США щодо завершення війни.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи можливу передачу частини територій Росії, обмеження чисельності ЗСУ та позаблоковість країни. У той же час, план пропонує гарантії безпеки від США та масштабну економічну підтримку для відновлення України.