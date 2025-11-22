Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зеленський обрав делегацію на переговори із США та Росії. Її очолить Єрмак, а до складу увійдуть Буданов та Умєров

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний указ Володимира Зеленського.

Керівника Офісу президента Андрія Єрмака обрали головою делегації.

Також до складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров та його заступник Євгеній Острянський, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голова СБУ Олександр Поклад та радник Єрмака Олександр Бевз.

Нагадаємо, 21 листопада Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Як повідомлялось, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва.