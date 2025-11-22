США призначили нового спецпредставника для мирного плану щодо України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Дональд Трамп призначив міністра армії Дена Дрісколла своїм новим спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, делегація американських військових високопосадовців – група генералів США – планує здійснити візит до Москви наприкінці наступного тижня.

Для просування мирного плану Трамп призначив Дрісколла своїм новим спецпредставником. Він є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Раніше у США заявили про можливість ухвалення мирної угоди вже наприкінці листопада, однак окремі її положення викликають серйозні суперечки. За оцінками політиків та експертів, у "плані Трампа" немає очевидного переможця серед сторін конфлікту, натомість головну роль у процесі відіграють Сполучені Штати.