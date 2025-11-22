14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
22 листопада 2025, 10:18

США призначили нового спецпредставника для мирного плану щодо України

22 листопада 2025, 10:18
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Дональд Трамп призначив міністра армії Дена Дрісколла своїм новим спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, делегація американських військових високопосадовців – група генералів США – планує здійснити візит до Москви наприкінці наступного тижня.

Для просування мирного плану Трамп призначив Дрісколла своїм новим спецпредставником. Він є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Раніше у США заявили про можливість ухвалення мирної угоди вже наприкінці листопада, однак окремі її положення викликають серйозні суперечки. За оцінками політиків та експертів, у "плані Трампа" немає очевидного переможця серед сторін конфлікту, натомість головну роль у процесі відіграють Сполучені Штати.

Всі новини »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
