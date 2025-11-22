14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
22 листопада 2025, 10:59

У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією

22 листопада 2025, 10:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Допомога Україні грошима та зброєю навряд чи принесе перемогу у війні з РФ

Як передає RegioNews, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс написав у X.

За його словами, для адміністрації Трампа важливо, аби мирна угода була прийнятною для України, гарантувала її суверенітет і запобігала відновленню війни.

"Є якісь фантазії, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї, накладемо більші санкції, то перемога буде на відстані простягнутої руки. Диломатам-невдахам чи політикам, що живуть у вигаданій реальності, не вдасться домовитися про мир", – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призначив міністра армії Дена Дрісколла своїм новим спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні. Він є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
