У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
Допомога Україні грошима та зброєю навряд чи принесе перемогу у війні з РФ
Як передає RegioNews, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс написав у X.
За його словами, для адміністрації Трампа важливо, аби мирна угода була прийнятною для України, гарантувала її суверенітет і запобігала відновленню війни.
"Є якісь фантазії, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї, накладемо більші санкції, то перемога буде на відстані простягнутої руки. Диломатам-невдахам чи політикам, що живуть у вигаданій реальності, не вдасться домовитися про мир", – заявив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призначив міністра армії Дена Дрісколла своїм новим спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні. Він є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.