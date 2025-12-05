08:55  05 грудня
05 грудня 2025, 08:32

На Волині викрили фермерське господарство, яке в промислових масштабах вирощувало тютюн без ліцензії

05 грудня 2025, 08:32
Фото: БЕБ
У Володимирському районі правоохоронці викрили незаконне тютюнове виробництво: підприємство засіяло близько 40 гектарів тютюну та облаштувало цехи для очищення, сортування й пресування листя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці виявили 13 ділянок із посівами. Ппід час обшуків вилучили майже 9 тонн тютюну, камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну й інше обладнання, потрібне для технологічного процесу. Орієнтовна вартість вилученої сировини – близько 5 млн грн. На майно накладено арешт.

Зазначається, що до збору та обробки врожаю фігуранти залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ.

На Волині фермерське господарство в промислових масштабах вирощувало тютюн без ліцензії

Нагадаємо, на Закарпатті зупинили контрабанду деревини – правоохоронці перешкодили незаконному вивезенню майже 20 куб. метрів букових пиломатеріалів.

Волинська область БЕБ ферма вирощування
