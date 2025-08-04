В Україні відреагували на нову заяву Кремля про зустріч Зеленського із Путіним

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Невизначеність РФ щодо переговорів з Україною на рівні лідерів виглядає як спроба затягування війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Заява Пєскова про "можливу" зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів", - написав Єрмак.

За його словами союзники України теж вважають, що зустріч лідерів має відбутися.

"Якщо питання лише у підготовці - то це точно не до нас: ми готові хоч зараз. А от безкінечне "не виключаємо" без конкретної дати – неприйнятно", - підсумував Єрмак.

Раніше Путін заявив, за яких обставин готовий зупинити війну. За думку російського диктатора, Київ має погодитися на умови, які Москва озвучувала ще в червні 2024 року – Україна повинна повністю вивести свої війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах, які Росія вважає "своїми".