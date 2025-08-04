РФ атакувала Україну дронами-камікадзе: де лунали вибухи

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У ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах

Про це інформує RegioNews.

За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі перебувало близько 60 ворожих БПЛА. Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Безпілотники рухалися в напрямку Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Вінницької, Хмельницької та Одеської областей.

Вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема в Харківській, Сумській та Одеській областях.

Українська протиповітряна оборона працювала по цілях. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по Херсону авіабомбою. У результаті удару ворога на автомобільному мосту через річку Конка знайшли тіло 67-річного чоловіка. Попередньо, він перебував на проїжджій частині мосту в момент атаки та загинув внаслідок вибуху.