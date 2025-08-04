16:15  03 серпня
На Буковині під час прощання з загиблим військовим дитина потрапила під колеса
14:35  03 серпня
В Одесі жінка напала на військового ТЦК
13:15  03 серпня
На Закарпатті трирічна дитина постраждала через суперклей - що сталось
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2025, 07:12

РФ атакувала Україну дронами-камікадзе: де лунали вибухи

04 серпня 2025, 07:12
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах

Про це інформує RegioNews.

За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі перебувало близько 60 ворожих БПЛА. Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Безпілотники рухалися в напрямку Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Вінницької, Хмельницької та Одеської областей.

Вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема в Харківській, Сумській та Одеській областях.

Українська протиповітряна оборона працювала по цілях. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по Херсону авіабомбою. У результаті удару ворога на автомобільному мосту через річку Конка знайшли тіло 67-річного чоловіка. Попередньо, він перебував на проїжджій частині мосту в момент атаки та загинув внаслідок вибуху.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна вибух БПЛА атака ППО російська армія
Буданов заявив, що Росія готується до війни з НАТО
02 серпня 2025, 13:09
Атомні підводні човни США наблизилися до РФ
02 серпня 2025, 12:22
На Сумщині російські військові атакували автомобіль Укрпошти
02 серпня 2025, 11:41
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули три людини
04 серпня 2025, 07:26
Понад 1000 солдатів, 28 артсистем та танк: Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ
04 серпня 2025, 07:06
Фронтмен "Без обмежень" Сергій Танчинець зізнався, коли буде весілля з його піарницею
03 серпня 2025, 19:30
Росіяни атакували Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів
03 серпня 2025, 19:15
Співачка Анна Трінчер зізналась, чому навчилась після розлучення з Волошиним
03 серпня 2025, 18:55
Смертельна ДТП: у Дніпрі пенсіонерка потрапила під колеса вантажівки
03 серпня 2025, 18:35
На Запоріжжі росіяни накрили вогнем рятувальників
03 серпня 2025, 18:15
На Київщині п'яний водій збив двох дітей
03 серпня 2025, 17:50
На Миколаївщині невідомі з битами та металевими трубами напали на військових ТЦК
03 серпня 2025, 17:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »