РФ атакувала Україну дронами-камікадзе: де лунали вибухи
У ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах
Про це інформує RegioNews.
За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі перебувало близько 60 ворожих БПЛА. Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
Безпілотники рухалися в напрямку Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Вінницької, Хмельницької та Одеської областей.
Вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема в Харківській, Сумській та Одеській областях.
Українська протиповітряна оборона працювала по цілях. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по Херсону авіабомбою. У результаті удару ворога на автомобільному мосту через річку Конка знайшли тіло 67-річного чоловіка. Попередньо, він перебував на проїжджій частині мосту в момент атаки та загинув внаслідок вибуху.