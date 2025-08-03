Фото: ОП

Володимир Зеленський розповів про підготовку нового обміну полонених. Це відбудеться в рамках Стамбульських домовленостей

Про це повідомляє президент України, передає RegioNews.

Президент України поговорив із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. За словами Володимира Зеленського, говорили про виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

Зокрема, зараз є домовленість про обмін ще 1 200 людей. За словами президента, вже триває робота над списками.

"Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, станом на 28 липня повідомляли, що з російського полону вдалось звільнити 5 857 українців. Також 555 осіб повернули поза обмінами.