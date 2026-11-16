20:20  15 листопада
Відключення світла 16 листопада: в Укренерго назвали графіки
20:45  15 листопада
У Харкові майор вимагав з військового 10 тисяч доларів
21:00  15 листопада
На Рівненщині іномарка збила школяра: дитина в тяжкому стані
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2026, 07:49

На Вінниччині росіяни атакували об'єкти енергетики та критичної промисловості

16 листопада 2026, 07:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 16 листопада російські війська атакували Вінницьку область

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

Зафіксовані влучання в об'єкт критичної промисловості та об'єкти енергетики.

На щастя, постраждалих немає.

Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, зранку 16 листопада у Вишгороді Київської області внаслідок російської атаки спалахнула сильна пожежа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область війна обстріли наслідки пошкодження енергетика
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Палив авто на замовлення росіян: у Франківську затримали 20-річного студента
16 листопада 2026, 08:10
РФ збільшує кількість дронопортів, користуючись браком ракет в України
16 листопада 2026, 07:59
Два підходи до Донбасу: що пропонують Буданов та Арахамія на переговорах
16 листопада 2026, 07:49
Втрати армії РФ станом на 16 листопада: Генштаб оновив дані
16 листопада 2026, 07:40
Ранкова атака РФ на Київщину: у Вишгороді спалахнула пожежа
16 листопада 2026, 07:23
На Буковині збили ворожий реактивний дрон: пошкоджено адмінбудівлю
16 листопада 2026, 07:18
На Запоріжжі внаслідок удару FPV-дрона загинув чоловік
16 листопада 2026, 07:01
На Рівненщині іномарка збила школяра: дитина в тяжкому стані
15 листопада 2026, 21:00
У Харкові майор вимагав з військового 10 тисяч доларів
15 листопада 2026, 20:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Микола Княжицький
Всі блоги »