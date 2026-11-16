На Вінниччині росіяни атакували об'єкти енергетики та критичної промисловості
У ніч на 16 листопада російські війська атакували Вінницьку область
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
Зафіксовані влучання в об'єкт критичної промисловості та об'єкти енергетики.
На щастя, постраждалих немає.
Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, зранку 16 листопада у Вишгороді Київської області внаслідок російської атаки спалахнула сильна пожежа.
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