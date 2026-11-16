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16 листопада 2026, 08:18

На Дніпропетровщині під ударами дронів були шість районів: є постраждалі

16 листопада 2026, 08:18
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Фото: ОВА
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У ніч на 16 листопада російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі пошкоджені транспортна інфраструктура, приватні та багатоквартирні будинки.

У Павлограді постраждали 77-річний чоловік та 42-річна жінка. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, жінка лікуватиметься амбулаторно. Також у місті пошкоджені заклад освіти, багатоповерхівки та автомобіль.

У Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджено приватний будинок.

У Самарівському районі в Личківській громаді пошкоджено інфраструктуру, виникла пожежа.

У Кам'янському росіяни атакували підприємство.

У Синельниківському районі під ударами опинилися Синельникове та Миколаївська громада. Пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, росіяни завдали удару FPV-дроном по об’єкту цивільної інфраструктури в селі Біленьке Запорізької області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

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