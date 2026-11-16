Втрати армії РФ станом на 16 листопада: Генштаб оновив дані
Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 625 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 2560 окупантів, два танки, 23 бронемашини, 63 артилерійські системи, чотири РСЗВ, 1573 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 772 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 15 листопада Сили оборони завдали ударів по трьох підприємствах російського ВПК.
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