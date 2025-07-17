Новое украинское правительство провело первое заседание: подробности

фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Facebook.

"Первое заседание нового правительства было проведено сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", – написала она.

По словам Свириденко, планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами парламента. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.

"Новое правительство — одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата", - подытожила премьер.

Напомним, 17 июля Юлия Свириденко официально стала премьер-министром Украины.