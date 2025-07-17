19:07  17 июля
Стало известно, сколько украинцев пользуются приложением Дия
16:59  17 июля
Завтра в Украине ожидается жара до +32 градусов, а иногда возможны грозы
15:19  17 июля
В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу
UA | RU
UA | RU
17 июля 2025, 20:53

Новое украинское правительство провело первое заседание: подробности

17 июля 2025, 20:53
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Читайте також
українською мовою

Обновленный Кабмин провел первое заседание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Facebook.

"Первое заседание нового правительства было проведено сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", – написала она.

По словам Свириденко, планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами парламента. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.

"Новое правительство — одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата", - подытожила премьер.

Напомним, 17 июля Юлия Свириденко официально стала премьер-министром Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
заседание Кабмин Свириденко Юлия Анатольевна правительство политика
Верховная Рада утвердила новый Кабмин: как голосовали фракции и депутатские группы
17 июля 2025, 16:24
Рада проголосовала за новый состав Кабмина
17 июля 2025, 15:43
Уполномоченная Президента Украины: Зеленский подписал указ о новом назначении Стефанишиной
17 июля 2025, 13:56
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
Жительница Запорожской области убила сожителя в Одессе
17 июля 2025, 21:55
Раскаялась и купила новый автомобиль: в Киеве женщину осудили за поджог авто военного
17 июля 2025, 21:37
Львов снова затопило после дождя
17 июля 2025, 21:22
В Херсоне в результате атаки дрона ранен 36-летний мужчина
17 июля 2025, 20:31
В Киеве на взятке в $25 тысяч задержали должностное лицо КГГА и директора рынка
17 июля 2025, 20:22
Рада приняла закон, позволяющий штрафовать журналистов
17 июля 2025, 19:55
На Полтавщине осудили мужчину за изнасилование 6-летней девочки
17 июля 2025, 19:52
В зоне принудительной эвакуации в Донецкой области до сих пор остаются дети
17 июля 2025, 19:29
Будут судить оккупанта, который пытал и грабил гражданских в Сумской области
17 июля 2025, 19:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »