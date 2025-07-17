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Американський президент незадоволений тим, як слова та дії російського диктатора розходяться. У розмові з журналістом Трамп висловив своє розчарування

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Журналіст BBC у Південній Америці мав несподіваний телефонний дзвінок від Трампа. Гері ОʼДоногʼю вже не сподівався на інтервʼю після того, як у призначений час дзвінка не було, коли це врешті сталось – розмова обірвалась.

Проте згодом Дональд Трамп все ж передзвонив журналісту, і розкритикував російського диктатора Путіна. Це сталось уже після того, як президент США пригрозив РФ жорсткими санкціями, якщо за 50 днів не укладуть мирну угоду.

"Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися, — а потім повертався додому і бачив, що в Києві знову обстріляли якийсь будинок для людей похилого віку чи щось на кшталт цього. Я кажу: "Що це, чорт забирай, взагалі було?" – цитує журналіст Дональда Трампа.

При цьому в розмові з журналістом Трамп зауважив, що він розчарований, але ще не ставить хрест.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уточнив, що відвантаження систем Patriot для України відбувається через Німеччину, яка також має забезпечити заміну переданих одиниць.