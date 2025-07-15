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У ЗМІ з'являлись повідомлення, що нібито Трамп питав у Зеленського, чи є можливість удару по Москві. У Білому Домі підтвердили це питання, але зробили уточнення

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

Нещодавно американські ЗМІ повідомляли, що під час розмови з президентом України Дональд Трамп поцікавився, чи може Київ вдарити по Москві, чи Санкт-Петербургу. Згодом речниця Білого Дому Керолайн Левітт це підтвердила, але зауважила, що президент США "не закликав до подальших дій".

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп вже заявив, що Київ не повинен атакувати Москву. Він також заперечив наміри відправити Україні далекобійну зброю у межах схеми з продажу американського озброєння через НАТО.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп розкритикував диктатора Путіна, заявивши, що від розмов з очільником Кремля не має результатів. Він також дав Путіну "дедлайн": якщо за ці дні не буде мирної угоди, Трамп обіцяв запровадити жорсткі санкції проти РФ.