Трамп заявив про початок постачання Patriot до України

фото: Verteidigungsministerium

Про це він повідомив під час брифінгу з журналістами, передає RegioNews.

Трамп уточнив, що відвантаження відбувається через Німеччину, яка також має забезпечити заміну переданих одиниць.

Президент також підкреслив, що фінансове забезпечення, в основному, здійснюватиметься за рахунок Європейського Союзу або країн НАТО. Він зауважив, що ці кошти або надходитимуть безпосередньо від європейських держав, або компенсуватимуться через механізми НАТО.

Як відомо, цього тижня Дональд Трамп повідомив, що США готують відправку 17 систем Patriot в Україну. Водночас він не уточнив, чи йдеться про повні системи, окремі батареї або ракети.

Нагадаємо, Чехія не буде брати участі в проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО, про який оголосив американський президент.

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