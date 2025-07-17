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Американский президент недоволен тем, как слова и действия российского диктатора расходятся. В разговоре с журналистом Трамп выразил свое разочарование

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

У журналиста BBC в Южной Америке был неожиданный телефонный звонок от Трампа. Гэри О'Доногью уже не надеялся на интервью после того, как в назначенное время звонка не было, когда это произошло – разговор оборвался.

Однако впоследствии Дональд Трамп все же перезвонил журналисту и раскритиковал российского диктатора Путина. Это произошло уже после того, как президент США пригрозил РФ жесткими санкциями, если через 50 дней не заключат мирное соглашение.

"Четыре раза я был уверен, что мы обо всем договорились, — а потом возвращался домой и видел, что в Киеве снова обстреляли какой-то дом престарелых или что-то вроде этого. Я говорю: "Что это, черт возьми, вообще было?" – цитирует журналист Дональда Трампа.

При этом в разговоре с журналистом Трамп заметил, что он разочарован, но еще не ставит крест.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что отгрузка систем Patriot для Украины происходит из-за Германии, которая также должна обеспечить замену переданных единиц.