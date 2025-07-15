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15 липня 2025, 18:05

Путін може зупинити наступ своєї армії після захоплення чотирьох областей України, - Reuters

15 липня 2025, 18:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російський диктатор Путін може зупинити наступ після захоплення чотирьох областей, але за слабкого опору піде далі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

Зокрема російська армія може спробувати піти у наступ на Дніпро, Суми та Харків, зазначає видання.

Путін вважає, що з ним ніхто не вів серйозних перемовин щодо умов миру в Україні - навіть США. Тож він продовжуватиме, поки не отримає те, чого хоче

- сказав один зі співрозмовників Reuters на умовах анонімності.

Умови Кремля для досягнення миру, за словами співрозмовників, включають: юридично закріплену заборону на подальше розширення НАТО на схід, нейтральний статус України та обмеження її збройних сил, захист прав російськомовного населення, а також визнання територіальних здобутків РФ.

Нагадаємо, в Україні повідомили про заочну підозру людині з оточення Путіна.

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