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15 липня 2025, 21:20

Одна за країн ЄС відмовилась купувати у США зброю для України

15 липня 2025, 21:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа

Про це заявив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, передає RegioNews із посиланням на УНН.

Він зазначив, що Чехія не буде брати участі в проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО, про який оголосив президент США Дональд Трамп.

Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад через ініціативу щодо боєприпасів. Тому зараз ми не розглядаємо можливості приєднання до цього проєкту

- заявив прем’єр-міністр Петр Фіала.

Раніше видання Reuters повідомило, що Путін може зупинити наступ своєї армії після захоплення чотирьох областей України.

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