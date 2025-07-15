Одна за країн ЄС відмовилась купувати у США зброю для України
Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа
Про це заявив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, передає RegioNews із посиланням на УНН.
Він зазначив, що Чехія не буде брати участі в проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО, про який оголосив президент США Дональд Трамп.
Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад через ініціативу щодо боєприпасів. Тому зараз ми не розглядаємо можливості приєднання до цього проєкту
- заявив прем’єр-міністр Петр Фіала.
Раніше видання Reuters повідомило, що Путін може зупинити наступ своєї армії після захоплення чотирьох областей України.
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