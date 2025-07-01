Какое решение приняла Верховная Рада о получении профессионального образования мужчинам после 25 лет
Ранее в парламенте рассматривалась инициатива, направленная на предотвращение использования профессионального образования как способа уклонения от мобилизации
Об этом сообщается на веб-портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.
Комитет Верховной Рады по вопросам образования принял решение снять с рассмотрения законопроект №13193, предусматривавший запрет для военнообязанных старше 25 лет получать профессиональное образование. Это означает, что военнообязанные этой возрастной категории не будут лишены права на обучение в учебных заведениях.
В частности, согласно проекту закона, лицам старше 25 лет планировали запретить поступать в учебные заведения с целью получения образования. Это должна быть мера для ограничения злоупотреблений в период военного положения.
Теперь эта норма не будет введена, поскольку соответствующий документ был отозван.
Напомним, Верховная Рада готовит специальный законопроект для организации послевоенных выборов, - Стефанчук.