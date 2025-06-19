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На Росії концерт запрошує на роботу підлітку. Саме цей концерн займається дронами Shahed

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Російський концерн "Калашніков" почав набирати дітей від 16 років для "літньої роботи" на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Їм пропонують від 25 тисяч рублів на місяць (це приблизно 300 доларів США). Зокрема, підлітків збираються навчити спеціальностям фрезерувальника, ливарника, слюсаря тощо.

Зазначається, що в спеціальній економічній зоні "Алабуга" вже створили "трудові загони" з учнів старших класів. Саме там виготовляють дрони Shahed. Крім того, в російських школах запровадили обов’язкові курси з конструювання та керування безпілотників.

"Залучаючи підлітків до роботи на підприємствах ВПК, російська влада прагне ще у школі створити резерв робітників для оборонних заводів, які відчувають серйозну нестачу робочої сили. Крім того, такими акціями кремль прагне отримати й потенційних контрактників для поповнення армії", - кажуть в ЦПД.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованій Євпаторії росіяни відкрили "табір", в якому навчатимуть дітей основ військової служби. Відомо, що першу зміну центр прийняв, за даними окупаційної "адміністрації", 100 учнів 9-11-х класів.