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12 березня 2025, 18:29

"Це найголовніша червона лінія": Зеленський прокоментував переговори з США

12 березня 2025, 18:29
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Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати переговорів із США у Саудівській Аравії. За його словами, США та Європа повинні працювати разом, щоб змусити РФ зупинити війну

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

За словами президента України, він хоче, щоб і президент США Дональд Трамп, і Європа співпрацювали разом, щоб змусити РФ припинити віну. Він також додав, що ніхто не вірить росіянам. Проте, Зеленський наголосив, "грати з наративами про те, що ми не хочемо закінчення війни, ми не будемо".

"Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію США, то я думаю, будуть відповідні рішення, а якщо вони не готові — ми дуже сподіваємося, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила", - зазначив президент.

Він також додав, що на переговорах у Саудівській Аравії американська та українська сторони обговорювали гарантії безпеки для України. Детальніше про це будуть говорити, якщо буде дотримана тиша протягом 30 днів.

Зокрема, Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде визнавати окуповані території російськими. За словами президента, це "найголовніша червона лінія".

Нагадаємо, раніше в Офісі президента говорили про результати зустрічі української та американської делегацій у Джидді. Україна погодилась запровадити 30-денний режим припинення вогню за умови, якщо його прийме також російська сторона. При цьому СШАСША відновлюють безпекову допомогу Україні та обмін розвідданими.

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