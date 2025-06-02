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02 червня 2025, 22:50

Російська мова - офіційна, Україна - без військових союзів: що вимагає РФ у своєму меморандумі

02 червня 2025, 22:50
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Фото з відкритих джерел
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Російські ЗМІ опублікували текст меморандуму російської делегації. Там йдеться про "вимоги", які Москва виставляє Києву для припинення вогню

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

У російських ЗМІ опублікували меморандум, який нібито передала РФ українській делегації у Стамбулі. Одним з пунктів є вимога росіян, щоб Київ виводив війська із Запорізької, Донецької, Луганської й Херсонської областей, а також міжнародного визнання російськими цих чотирьох регіонів та окупованого ще у 2014 році Криму.

Крім того, росіяни хочуть нейтралітету України. Тобто, щоб наша держава не вступала у військові союзи та не мала на своїй території іноземних формувань.

Мовне питання також є у меморандумі РФ. Росіяни хочуть, щоб російська мова в Україні отримала офіційний статус. Зокрема, вони вимагають, що були зняті вимоги з Української православної церкви.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповідав про результати переговорів РФ та України в Стамбулі. За його словами, Москва та Київ домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Також очікується обмін молодих солдатів до 25 років.

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