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Президент Украины рассказал, о чем он говорил с американским лидером в Гааге. В частности, они обсуждали сотрудничество по дронам.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам Зеленского, он говорил с Трампом о закупке американских систем ПВО для прикрытия украинских городов. Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей. Украинский лидер добавил, что Европа может помочь.

"Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга", - пишет Зеленский.

Также Зеленский отметил, что рассказал президенту США о встречах технической команды в Стамбуле и обменах пленными и погибшими. РФ передала Киеву трупы своих же солдат. Сейчас Украина проводит экспертизу, чтобы найти их родных.

"Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил Президенту фактаж того, что реально происходит на земле", – рассказал президент Украины.

Напомним, ранее сам президент США, комментируя разговор с украинским лидером, заверил, что США проверят, могут ли Украине предоставить ракеты для систем Patriot.