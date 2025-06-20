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Додому повернулись з російського полону українські військові, які захищали Маріуполь, Запоріжжя та інші міста та області. Деякі з них були в полоні надто довго

Про це повідомив президент України, передає Regionews.

20 червня Україна та РФ провели черговий етап обміну полоненими. За словами Володимира Зеленського, додому повернулись військові, багато хто з яких був у полоні понад два роки.

"Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби", - каже президент.

Нагадаємо, 19 червня також проводили обмін полоненими. Тоді Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими говорив, що кожен із цих звільнених захисників має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні.

Також мережу зворушила розмова військового, який повернувся з полону. Він зателефонував своїй доньці, а вона повідомила йому, що він стане дідусем.