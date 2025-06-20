Україна ввела санкції проти російських виробників безпілотників

фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію накладені Радою національної безпеки та оборони санкції проти фізичних та юридичних осіб, зокрема проти компаній, що причетні до виробництва дронів

Відповідний указ №415/2025 опубліковано на сайті глави держави, передає RegioNews.

Зазначається, що до санкційного списку увійшли 56 фізичних осіб. А також 55 юридичних осіб, серед яких шість компаній зареєстровані в Китаї, одна — у Білорусі, решта — російські підприємства, пов'язані з військово-промисловим комплексом.

Новий пакет санкцій стосується учасників розробки та виробництва таких БПЛА, як "Герань", "Орлан-10", SuperCam, FPV-дрони, а також постачальників компанії ТОВ "Алабуга Машинері".

Окрім того, в списку імпортери і постачальники комплектуючих підсанкційному АТ "Кронштадт" для виробництва засобу "Бандероль", а також введені санкції щодо тих, хто задіяний у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Згідно з додатками до указу, що стосується фізичних осіб, — всі вони громадяни РФ. Переважна більшість із них художники, поети і музиканти, які поширюють російську пропаганду.

Нагадаємо, днями санкції проти РФ також запровадили Австралія і Велика Британія.