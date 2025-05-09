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09 травня 2025, 18:57

Наслідки сакнцій: Арестовичу, Бондаренко та іншим заблокували YouTube-канали

09 травня 2025, 18:57
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Фото: YouTube
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На платформі YouTube тепер заблоковані відео Олексія Арестовича, Костянтина Бондаренка та інших. Це стосується тих осіб, проти яких нещодавно були запроваджені санкції

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

YouTube заблокував канали осіб, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони. Зокрема, це Олексій Арестович, Костянтин Бондаренко, Дмитро Василець, Анастасія Кашеварова (DailyStorm, This is media), Павло Оніщенко.

Тепер на території України відео цих осіб на YouTube будуть недоступні для перегляду. Раніше YouTube вже блокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.

Нагадаємо, 1 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій. У список, зокрема, увійшли особи, які поширювали наративи Кремля. Це 15 фізичних та 36 юридичних осіб. Серед них політолог Костянтин Бондаренко; лідер забороненої в Україні політичної партії "Держава" Дмитро Василець; блогер Мирослав Олешко, що незаконно виїхав з України у 2023 році; публічний діяч та блогер, що перебуває за кордоном, Олексій Арестович та інші.

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