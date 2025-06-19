Фото: YouTube

Российский диктатор Путин прокомментировал атаку на Киев в ночь на 17 июня. Глава Кремля заявил, что целью якобы были военные заводы

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин прокомментировал удар РФ по Киеву в ночь на 17 июня. Глава Кремля заявил, что РФ якобы избивала по военным заводам и не уничтожила жилые кварталы в украинской столице.

Также Путин заявил, что якобы это самое украинское руководство начало войну, используя против населения Донбасса вооруженные силы.

Следует отметить, что россияне в ночь на 17 июня атаковали мирное население Киева. Дроны и ракеты били по жилым районам. По данным МВД, в результате этой атаки в столице погибли 28 человек, а более 140 жителей получили ранения.