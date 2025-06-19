Не били по мирному населению: Путин сделал циничное заявление по удару по Киеву
Российский диктатор Путин прокомментировал атаку на Киев в ночь на 17 июня. Глава Кремля заявил, что целью якобы были военные заводы
Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.
Российский диктатор Путин прокомментировал удар РФ по Киеву в ночь на 17 июня. Глава Кремля заявил, что РФ якобы избивала по военным заводам и не уничтожила жилые кварталы в украинской столице.
Также Путин заявил, что якобы это самое украинское руководство начало войну, используя против населения Донбасса вооруженные силы.
Следует отметить, что россияне в ночь на 17 июня атаковали мирное население Киева. Дроны и ракеты били по жилым районам. По данным МВД, в результате этой атаки в столице погибли 28 человек, а более 140 жителей получили ранения.
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