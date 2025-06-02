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02 червня 2025, 19:52

Прикордонники України та Польщі обговорили результати та перспективи співпраці

02 червня 2025, 19:52
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фото: ДПСУ
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На Закарпатті відбулася робоча зустріч керівництва 7 прикордонного Карпатського загону та Чопського прикордонного загону з прикордонним Уповноваженим Республіки Польща по Бещадській ділянці, бригадним генералом прикордонної варти Польщі Томашем Зибінські

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Учасники зустрічі відзначили високий рівень оперативної взаємодії між прикордонними відомствами двох держав, що дозволило ефективно протидіяти спробам незаконного перетину кордону, боротьбі з контрабандною діяльністю, а також забезпечити належну ритмічність роботи пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу приділили аналізу ефективності механізмів прикордонного контролю, заходам превентивного характеру щодо загроз на найактивніших ділянках, а також уникненню інцидентів та конфліктних ситуацій.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Донеччині.

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