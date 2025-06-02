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02 июня 2025, 19:52

Пограничники Украины и Польши обсудили результаты и перспективы сотрудничества

02 июня 2025, 19:52
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фото: ГПСУ
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На Закарпатье состоялась рабочая встреча руководства 7 пограничного Карпатского отряда и Чопского пограничного отряда с пограничным Уполномоченным Республики Польша по Бещадскому участку, бригадным генералом пограничной стражи Польши Томашем Зибински

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Участники встречи отметили высокий уровень оперативного взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств, что позволило эффективно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы, борьбе с контрабандной деятельностью, а также обеспечить должную ритмичность работы пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено анализу эффективности механизмов пограничного контроля, мерам превентивного характера относительно угроз на наиболее активных участках, а также избеганию инцидентов и конфликтных ситуаций.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Донецкой области.

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