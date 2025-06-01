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01 червня 2025, 12:04

Українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Донеччині

01 червня 2025, 12:04
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фото: ДПСУ
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З’явилось чергове відео роботи операторів ударних дронів підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» бригади ДПСУ «Помста»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що на Краматорському напрямі було знищено піхоту противника, РСЗВ БМ-21 "Град", зенітну установку, бойовий броньований автомобіль та вантажний автотранспорт.

Нагадаємо, росіяни протягом минулої доби вбили одного жителя Донецької області, ще сімох – поранили.

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