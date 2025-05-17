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17 травня 2025, 04:40

План Путіна в Стамбулі зазнав поразки: міністр МЗС розповів, що сталось на переговорах України та РФ

17 травня 2025, 04:40
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Фото: МЗС
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Українська делегація, на думку міністра, досягла успіху. При цьому план диктатора РФ не вдався

Про це написав міністр закордонних справ Андрій, передає RegioNews.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Путін хотів представити зустріч у Стамбулі як продовження перемовин 2022 року. І цей план російського диктатор зазнав поразки.

"Якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, в сухому залишку маємо таке: 1000 наших людей – вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс. Припинення вогню – ця делегація не мала достатніх повноважень", - зазначив міністр.

Він також зазначив, що Україна продовжить триматися своєї лінії. Зокрема, повертати людей, додавати тиші та безпеки. Це зараз пріоритет, підкреслив міністр.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ цитували голову російської делегації в Стамбулі. Зокрема, з'ясувалось, що росіяни погрожували Україні захопити Харків і Суми. Вони заявили, що нібито РФ готова воювати вічно.

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