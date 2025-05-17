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17 травня 2025, 03:40

П'ять областей і жодних репарацій: у ЗМІ опублікували вимоги Кремля до України

17 травня 2025, 03:40
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Фото з відкритих джерел
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У ЗМІ розповіли, які вимоги озвучила російська делегація на переговорах з Україною. Виявилось, що крім української землі росіяни хочуть також не платити репарації

Про це повідомляє Clash Report, передає RegioNews.

За словами журналістів, на переговорах у Туреччині голова російської делегації Володимир Мединський озвучив вимоги Кремля до України. Зокрема, у перелік входять такі "забаганки" Москви:

  • Нейтральний статус України (жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській території);
  • Жодних репарацій (взаємна відмова від відшкодування збитків);
  • Права російськомовних громадян (Україна приймає європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край, як кажуть росіяни, "націоналістичній пропаганді");
  • Визнання окупованих Росією територій (Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні заперечення Росії на п'ять українських регіонів — Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим);
  • Для припинення вогню Україна повинна вивести війська з усіх вищевказаних областей.

При цьому варто зауважити, що офіційно Україна та Росія не оголошували перелік вимог для припинення вогню.

Нагадаємо, раніше журналіст The Economist цитував слова голови російської делегації Мединського, які він сказав під час переговорів з Україною. Помічник Путіна заявив, що РФ готова воювати стільки, скільки потрібно.

"Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", - цитує журналіст Мединського.

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